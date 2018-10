Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Versuchter Totschlag

LPI-G: Versuchter Totschlag

Gera - Am Samstagmorgen kam es gegen 07:35 Uhr in der Platanenstraße in Gera-Lusan zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen Mann und seiner 77-jährigen Mutter. Dabei schlug der Sohn wiederholt mit einem Stein auf den Kopf der Mutter ein. Weiterhin versuchte er diese mehrfach über die Brüstung eines Balkons in der 5. Etage zu werfen. Das Geschehen nahmen mehrere Zeugen wahr und informierten folglich die Polizei, die den Mann in der betreffenden Wohnung überwältigten und festnahmen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Gera geflogen. Der 53-jährige Beschuldigte leidet nach ersten Erkenntnissen an einer psychischen Erkrankung und befindet sich infolge der Tat in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.

