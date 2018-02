Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Vor Polizei geflüchtet

LPI-G: Vor Polizei geflüchtet

Gera - Hermsdorf/Gera/Kraftsdorf: Der Fahrer eines Pkw Renault sollte am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr in Hermsdorf (Saale-Holzland) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, flüchtete er mit hohen Geschwindigkeiten über Oberndorf in Richtung Kraftsdorf. Als er in einen Feldweg abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Auto und rammte ein Hochbeet in einem Vorgarten. Auf einem Waldweg stellte er dann sein beschädigtes Auto ab und flüchtete zu Fuß weiter. Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland und aus Gera suchten mehrere Stunden nach ihm. Die Suche führte bisher noch nicht zum Auffinden des Mannes. Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Fahrer um einen 39-jährigen Mann dem Raum Gera. Nach richterlicher Entscheidung erfolgten noch am Abend die Öffnung sowie die Durchsuchung seiner Wohnung, wobei der 39-Jährige nicht angetroffen werden konnte. Sein Auto bleibt sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (KR)

