Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Warnhinweis der Polizei ...

LPI-G: Warnhinweis der Polizei Altenburger Land

Altenburg - Gestern (21.02.2019) klingelte ein Mann im Arbeitsanzug in den Vormittagsstunden bei mehreren Bürgern in Altenburg und gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus. Angeblich müsste er in der Wohnung die Router prüfen. Die Person wurde zum Glück nicht eingelassen. Ein Rückruf bei der Telekom ergab, dass kein Mitarbeiter unterwegs sei um in Wohnungen Prüfungshandlungen durchzuführen. Bei ähnlichen Vorfällen wird gebeten die PI Altenburger Land, Tel. 03447/ 471-0, zu informieren.

