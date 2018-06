Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Wasserrohrbruch im 10. Stock

LPI-G: Wasserrohrbruch im 10. Stock

Gera - Weil Wasser aus einer Wohnung austrat, kamen heute Nacht 08.06.20187, gegen 01:35 Uhr Feuerwehr und Polizei in der Bruno-Brause-Straße zum Einsatz. Vor Ort gestaltete sich die Suche nach der betroffenen Wohnung als schwierig, so dass seitens der Feuerwehr mehrere Wohnungen geprüft werden musste. Schließlich wurde die defekte Wasserleitung in einer Wohnung im 10. Stock ausfindig gemacht. Diese wurde schließlich von der Feuerwehr ausgetauscht. Durch das austretende Wasser entstand Sachschaden, Personen wurden aber nicht verletzt. (KR)

