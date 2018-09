Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Wildunfall

LPI-G: Wildunfall

Lederhose - Am Sonntag (09.09.18), gegen 02:25 Uhr, befuhr der 20-jährige Fahrer eines Pkw Soda die Bundesstraße 175 in Richtung Schwarzbach. Circa 500 Meter nach dem Kreisverkehr Münchenbernsdorf kreuzte ein Reh die Straße. Mit diesem kollidierte der Pkw. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Der 20-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx