Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zeugen gesucht !

LPI-G: Zeugen gesucht !

Gera - Am Samstagmorgen, 14.04.2018, wurde der Polizei bekannt, dass ein 24-jähriger alkoholisierter Mann im Rettungswagen behandelt wurde, weil er nach eigenen Angaben von einem Fahrzeug angefahren wurde, als er gegen 08:30 Uhr die Karl-Marx-Allee, an der Einmündung zur Kopernikusstraße, überquerte. Das Unfallfahrzeug, bei dem es sich um einen silberfarbenen Pkw (vermutlich Toyota /SUV) handeln soll, entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit dem 24-Jährigen in Richtung Kopernikusstraße. Der 24-jährige Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem Unfallfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gera, Tel. 0365 / 829-0, in Verbindung zu setzen. (KR)

