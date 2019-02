Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zeugen gesucht

LPI-G: Zeugen gesucht

Greiz - Weida: Das Verhalten eines Autofahrers (32) führte gestern Vormittag (13.02.2019) dazu, dass zwei Erzieherinnen eines Weidaer Kindergartens die Polizei um Hilfe baten. Die beiden Frauen liefen gegen 10 Uhr mit einer Gruppe von Kindern ordnungsgemäß auf dem Gehweg der Geraer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Der Autofahrer, welcher mit seinem VW auf dem Gehweg stand, stieg in dieses ein und fuhr auf dem Gehweg in Richtung der Kinder weiter. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, schoben die Erzieherinnen die Kinder schnell beiseite. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wieder auf der Straße wendete der VW und fuhr rasant weiter in Richtung B92. Die Polizei Greiz sucht nunmehr Zeugen, welche Angaben zum Geschehnis machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei Greiz zu melden. (KR)

