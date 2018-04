Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zeugen nach räuberischen Diebstahl ...

LPI-G: Zeugen nach räuberischen Diebstahl gesucht

Greiz - Ein bis dato unbekannter Ladendieb entwendete am Freitag gegen 14:00 Uhr aus dem Spektrumcenter in Greiz Grillware im Wert von 57 Euro. Im Kassenbereich konnte der Täter durch den Marktleiter gestellt werden. Dem Marktleiter gelang es den Rucksack des Täters samt Diebesgut festzuhalten. Dabei wehrte sich der Täter. Der Marktleiter wurde hierdurch leicht verletzt. Nach kurzer Rangelei flüchtete er in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um eine ca. 25 Jahre alte männliche Person handelt. Er war dunkel bekleidet. Der Täter war in Begleitung einer zweiten männlichen Person. Zeugen die Hinweise zum Täter haben, werden gebeten sich in der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

