Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zeugen nach VErkehrsunfall gesucht

LPI-G: Zeugen nach VErkehrsunfall gesucht

Greiz - Wie der Polizei gestern (18.09.2018) mitgeteilt wurde, ereignete sich am Montag (17.09.2018), gegen 15:45 Uhr, in der August-Bebel-Straße auf Höhe des "Lidl"-Markt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 29jähriger Fahrer eines Mercedes musste verkehrsbedingt anhalten, als ein nachfolgender Pkw das Fahrzeug im Heckbereich streifte und anschließend seine Fahrt ohne Anzuhalten fortsetzte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

