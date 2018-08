Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zeugenaufruf

LPI-G: Zeugenaufruf

Gera - Am 08.08.2018 zwischen 11:45 Uhr und 13:15 Uhr wurde von der Fa. KET-Knorr Elektro Trockenbau in Schmölln, Altenburger Straße 2 ein vor dem Geschäft aufgestellter Warenträger mit Taschenmesser, Küchenmesser und Scheren der Firma Victorinox entwendet. Der Aufsteller wurde in Richtung Brückenplatz weggetragen und geplündert am Sprottenradweg aufgefunden. Zeugen zum Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Schmölln Tel.: 034491/ 21-129 zu melden.

