Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zeugenaufruf

LPI-G: Zeugenaufruf

Gera - Am Montag, den 12.11.2018, befand sich ein 8-jähriger Schüler gegen 15:20 Uhr auf seinen Heimweg von der Schule. Dieser führte ihn über die Eiselstraße in Gera. Hier wurde das Kind von einem Unbekannten angesprochen und kurzzeitig festgehalten. Der Vorfall konnte offenbar durch mehrere Zeugen beobachtet werden. Nach den vorliegenden Informationen griff ein Passant in das Geschehen ein, woraufhin der Täter mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchtete.

Personenbeschreibung des Täters:

- männlich, ca. 50 Jahre alt - ca. 1,80 m groß, normale Statur - graue Haare mit Oberlippenbart - bekleidet mit einer weißen Jacke und einer hellen Hose - Brillenträger - sprach deutsch

Fahrzeugbeschreibung: - schwarzer Transporter älteren Baujahres (möglicherweise VW mit getönten Scheiben) - vermutlich Geraer Kennzeichen

Die Polizei in Gera führt anlassbezogene Schutzmaßnahmen durch.

Alle Zeugen des Vorfalls, insbesondere der helfende Passant, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera (Tel. 0365-8291125 bzw. 0365-82341465) zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt ferner jede Polizeidienststelle entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx