Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Gera - Im Laufe der Nacht von Montag zu Dienstag ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen in Gera. So schlugen Unbekannte zwei Fenster des Toilettenhäuschens an der Veolia-Bühne des Hofwiesenparks ein. Weiterhin wurden zwei kleinere Fassadenfenster der Orangerie am Küchengarten zerstört. Und auch am Puschkinplatz wurde der Schaukasten des Behördenhauses eingeschlagen. Wer kann Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365-8291124 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx