Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zeugenaufruf nach Überfall auf ...

LPI-G: Zeugenaufruf nach Überfall auf Schnellrestaurant

Gera - Zu einem Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant in der Gaswerkstraße in Gera am 25.08.2018 sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Das Restaurant schloss um 22.00 Uhr, kurz darauf kam es zum Überfall. Gesucht werden ein Pärchen, das sich gegen 22.00 Uhr dort zum Essen aufhielt, und eine Gruppe jüngerer Personen (sechs Männer und eine Frau), die sich Speisen zum Mitnehmen bestellten. Die hier Gesuchten sind wichtige Zeugen und werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365/82340, zu melden.

