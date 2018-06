Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

LPI-G: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Gera - Zwei Pkw befuhren am 01.06. um 15:25 Uhr hintereinander die L1081, aus Richtung Zwickau kommend in Richtung Raitzhain. Das vordere Fahrzeug, ein grauer Kia Sportage mit Geraer Kennzeichen, blinkte angeblich erst rechts und schien von der Fahrbahn abfahren zu wollen. Der dahinter befindliche blaue Peugeot 307, mit Greizer Kennzeichen, beabsichtigte daraufhin links zu überholen. Während des Überholvorgangs blinkte der Kia plötzlich links und bog auch nach links ab. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, an denen Sachschaden entstand. Laut den Unfallbeteiligten gab es mindestens einen Zeugen zum Unfall, der sich hinter dem Geschehen befand. Dieser konnte bislang jedoch nicht festgestellt werden, da das Fahrzeug weiter fuhr. Der unbekannte Zeuge wird daher gebeten, sich bei der Polizei Gera (Tel. 0365-8291125) zu melden, um die Klärung der Unfallursache zu unterstützen.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1123 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx