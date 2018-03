Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zusammenstoß zwischen ...

LPI-G: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger - Radler flüchtet

Gera - In den frühen Morgenstunden des 12.03.2018 (Montag), gegen 05:20 Uhr befand sich der 22-jährige Fußgänger auf dem Bürgersteig der Humboldtstraße. An der Kreuzung Humboldtstraße / Rudolf-Diener-Straße blieb er stehen, um nach herannahenden Fahrzeugen Ausschau zu halten. In diesem Moment stieß ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, welcher aus Richtung Sorge kommend auf dem Gehweg fuhr, mit dem 22-Jährigen zusammen. Beide kamen daraufhin zu Fall. Kurzerhand stieg der Radler wieder auf sein Gefährt und fuhr in Richtung Amthorstraße davon. Der 22-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallflucht wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gera (Tel. 0365 / 829-0) in Verbindung zu setzen. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx