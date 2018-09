Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zwei Feuerwehreinsätze in kurzer Zeit

LPI-G: Zwei Feuerwehreinsätze in kurzer Zeit

Altenburg - Am Samstagnachmittag gegen 13:15 Uhr meldeten aufmerksame Nachbarn der Polizei, dass in einer Wohnung in der Franz-Mehring-Straße die Rauchmelder Alarm schlagen. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss Brandgeruch wahrnehmen. Auf Klingeln und Klopfen reagierte jedoch niemand. Als die ebenfalls alarmierte Feuerwehr an der Wohnung eintraf, kamen zufällig die Wohnungsmieter zurück und konnten so den Rettungskräften die Tür öffnen. In der stark verqualmten Wohnung konnte schließlich sehr schnell festgestellt werden, dass ein Kunststoffgegenstand auf der eingeschalteten Herdplatte geschmolzen war. Glücklicherweise kam es dabei nicht zu einem offenen Feuer. Auch Personen wurden nicht verletzt. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung belüftet hat, konnten die Mieter in diese zurück kehren.

Nur eine knappe Stunde später schlugen erneut Rauchmelder an. Diesmal aus einer Wohnung in der Seniorenresidenz in der Beethovenstraße. Auch hier rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus. Es konnte ebenfalls schnell Entwarnung gegeben werden. Eine Bewohnerin hatte versehentlich den Herd eingeschaltet gelassen, sodass es auch hier auf Grund abgestellter Gegenstände auf dem Kochfeld zu einer Rauchentwicklung kam.

