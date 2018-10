Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zwei Unfälle in den Morgenstunden

LPI-G: Zwei Unfälle in den Morgenstunden

Gera - In den heutigen Morgenstunden (04.10.2018), zwischen 06:40 Uhr und 06:50 Uhr kam es auf dem Stadtring Süd-Ost, von Zeitz in Richtung Gera-Langenberg gleich zu Zwei Verkehrsunfällen. Gegen 06:40 Uhr wechselte ein Lkw Volvo (Fahrer 29, tschechisch) die Fahrspur von links nach rechts. Dabei übersah er die auf der rechten Fahrspur befindlichen Opel-Fahrerin (43, deutsch), so dass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Aufgrund dieses Unfalles bremste verkehrsbedingt ein Pkw VW (Fahrer 41) ab. Dies wiederum übersah der nachfolgende Fahrer (48) eines Motorrades (Triumph) und fuhr auf den VW auf. Der Motorradfahrer kam in der Folge zum Fall und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des gesamten Unfallgeschehens kam es zur kurzzeitigen Verkehrsbehinderung im genannten Bereich. (KR)

