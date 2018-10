Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am Sonntag, 07.10.2018, gegen 16:45 Uhr, befuhr der 69-jährigen VW-Fahrer die Landstraße zwischen Trünzig und Teichwolframsdorf. Von einem Insekt im Fahrzeug abgelenkt, verlor er in der Folge die Kontrolle über seinen VW und kam nach rechts von der Straße ab. Durch den Unfall wurden er und eine 40-jährige Mitfahrerin verletzt. Am Pkw selbst entstand Sachschaden.

