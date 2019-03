Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: 2 jähriges Kind verletzt

LPI-GTH: 2 jähriges Kind verletzt

Mihla / Wartburgkreis - Ein zweijähriges Kind wurde am Samstag gegen 11:45 Uhr bei einem Unfall auf dem Radweg entlang der Werra am Ortsausgang von Mihla verletzt. Ein bislang unbekannter Mopedfahrer ohne Kennzeichen und ohne Helm stürzte im Scheitelpunkt einer scharfen Rechtskurve und fuhr gegen den Kinderanhänger eines entgegenkommenden Fahrradfahrers. Der scheinbar sehr junge Fahrer richtete sein orangefarbenes Moped auf und fuhr in Richtung Ebenshausen davon, ohne sich darum zu kümmern, was mit dem Kleinkind passierte. In diesem Zusammenhang sucht die PI Eisenach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht geben können.(85066/2019) (ri)

