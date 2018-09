Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: 27-Jähriger ausgeraubt

LPI-GTH: 27-Jähriger ausgeraubt

Kreisfreie Stadt Eisenach - Am Samstag, gegen 02.30 Uhr, ist ein 27-Jähriger in der Rittergasse von einem oder mehreren Unbekannten von hinten angegriffen worden. Ihm wurden die Beine weggetreten, wodurch er zu Boden ging. Anschließend wurde seine Kleidung abgetastet und aus der Hosentasche die Geldbörse und eine Mobiltelefon gestohlen. Der oder die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-016094. (kk)

