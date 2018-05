Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: 27Jähriger nach schwerem ...

LPI-GTH: 27Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall verstorben - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Ilmtal/OT Döllstedt - Ilmkreis - Einer der fünf Fahrzeuginsassen des schweren Verkehrsunfalls am 21.05.2018, ein 27jähriger Mann, erlag gestern in einem Krankenhaus in Jena seinen schweren Verletzungen. (aha)

Ausgangsmeldung vom 22.05.2018, 08:42 Uhr:

Fünf Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Kurz vor dem Ortseingang Döllstedt im Ilm-Kreis ist am Montag, gegen 16.45 Uhr, ein VW Passat beim Durchfahren einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der 26-jährige Fahrer versuchte das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen. Es prallte auf der rechten Fahrbahnseite frontal gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die fünf Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 21 und 27 Jahren wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Ein Atemalkoholtest beim 26-jährigen Fahrer des Fahrzeuges ergab 1,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt. Am VW Passat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (kk)

