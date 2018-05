Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: 39Jähriger schlägt mit Bierkrug ...

LPI-GTH: 39Jähriger schlägt mit Bierkrug zu - 23Jähriger schwer verletzt

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Aus noch ungeklärten Gründen gerieten gestern Abend mehrere Besucher einer Freizeiteinrichtung in der Straße Rennbahn in Streit. In dessen Verlauf habe ein 39jähriger Mann einem 23Jährigen einen Bierkrug aus Glas auf dem Hinterkopf geschlagen. Der Krug ging zu Bruch. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Glassplitter verletzten eine 24jährige Frau leicht. Der Täter selbst sei ebenfalls leicht verletzt worden. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet und ein Platzverweis ausgesprochen. Er war mit über drei Promille erheblich alkoholisiert. (aha)

