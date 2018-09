Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: 78-jährige Fußgängerin angefahren

LPI-GTH: 78-jährige Fußgängerin angefahren

Gotha - Obwohl der 71-jährige Fahrer eines KIA langsam fuhr, wurde eine 78-Jährige in der Großen Fahnenstraße am Donnerstag, kurz nach 16.00 Uhr, angefahren. Der Mann fuhr in Richtung 18.-März-Straße, als die Fußgängerin die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer übersah die Frau und erfasste sie von hinten mit dem Fahrzeug. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. (kk)

