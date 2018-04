Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Abenteuerlustige Kühe

LPI-GTH: Abenteuerlustige Kühe

Ilmenau - Ilm-Kreis - Heute Morgen haben sich am Ortsausgang Ilmenau in der Nähe eines Möbelhauses etwa 15 Kühe auf den Weg von ihrer Weide in Richtung Autobahn gemacht. Die Polizei erreichte deswegen mehrere Anrufe. Da sich Kühe auf der Autobahn nur in für sie geeigneten Fahrzeugen bewegen dürfen, war Eile geboten. Inzwischen hatte sich die kleine Herde auf dem Pendler-Parkplatz an der Autobahn versammelt. Währenddessen konnte auch eine Agrar-Genossenschaft als Eigentümer ermittelt werden. Zwei Polizeibeamte hielten die Kühe solange auf dem Parkplatz fest, bis die Agrar-Genossenschaft einen Mitarbeiter schickte, um die Kühe wieder zurück zur Weide zu treiben. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx