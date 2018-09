Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Abstand und Aufmerksamkeit im ...

LPI-GTH: Abstand und Aufmerksamkeit im Verkehr

Krauthausen - Am vergangenen Freitag kam es zum Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ereignet hatte sich dies in Krauthausen, Am Marktrasen in Richtung des Kreisels zur B7. Als die 38-jährige Fahrerin des Pkw dem Kreiverkehr die Vorfahrt gewährte, kam es zum Unfall. Der 30-jährige Lkw-Fahrer nahm an, der Pkw werde in den Kreisverkehr einfahren, was jedoch ausblieb, so dass der Lkw dem Pkw hinten auffuhr. (th)

