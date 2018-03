Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Acht hochwertige Kompletträder ...

LPI-GTH: Acht hochwertige Kompletträder entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Unbekannte Täter entwendeten vergangene Nacht, zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr, vom Gelände eines Autohauses in der Kasseler Straße insgesamt acht Kompletträder im Wert von 9500 Euro. Die Räder waren an zwei hochwertigen Pkw-Sondermodellen montiert, die aufgebockt auf Holzklötzen von den unbekannten Tätern zurückgelassen worden. An einem dritten Fahrzeug hatten die Diebe versucht bzw. begonnen, die Räder abzumontieren, wobei sie vermutlich gestört wurden. Am Tatort wurden Werkzeuge für die Radmontage aufgefunden und sichergestellt. Der Sachschaden wird vorläufig auf 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter der Bezugnummer 09-005588. (aha)

