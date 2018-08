Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Achtjähriger fährt auf der ...

LPI-GTH: Achtjähriger fährt auf der Straße mit einem Quad

Böhlen - Ilm-Kreis - Am Donnerstagnachmittag fuhr ein Achtjähriger auf der Straße mit einem Quad in der Ortslage Böhlen, das Quad ist nicht zugelassen. Der Großvater fuhr mit einem Pkw hinterher. So stellten es Polizeibeamte gegen 15.30 Uhr fest. Der Junge musste seine verbotene Fahrt beenden. Strafrechtliche Konsequenzen treffen den Großvater des Jungen, der die Fahrt gestattet hat. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx