Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Aggressive Ladendiebin

LPI-GTH: Aggressive Ladendiebin

Eisenach - Eine 31-jährige Ladendiebin ging gestern in Eisenach auf Diebestour. Nachdem sie bereits in zwei Märkten geklaut hatte, wurde sie im dritten Geschäft dabei erwischt. Der Ladendetektiv beobachtete die Frau beim Auspacken und Einstecken von Waren. Als sie mit ihrer Beute im Wert von 250 Euro den Kassenbereich ohne Bezahlung durchquert hatte, sprach der Detektiv sie an. Die Diebin stieß den 50-Jährigen weg und wollte mit ihrer Beute fliehen, konnte jedoch gefasst werden. Als sie weiter nach dem Detektiv schlug, wurde die Polizei hinzugerufen und anschließend in die Gewahrsamszelle gesteckt. Parfum, Kosmetik, Socken, Whiskey und technisches Zubehör wurden an das Geschäft zurückgegeben. (jk)

