Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Alarmgesicherte Vorrichtung im ...

LPI-GTH: Alarmgesicherte Vorrichtung im Tank vertreibt Dieseldieb

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Ein unbekannter Täter löste gestern Abend, gegen 22.15 Uhr, auf einer Baustelle in Neukirchen beim Versuch, aus einem Bagger Diesel abzuzapfen, Alarm aus. Der unbekannte Täter konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen von dem weiträumigen Gelände in unbekannte Richtung flüchten. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter der Bezugnummer 09-7420. (aha)

