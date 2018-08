Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Alkoholbedingter Mittagsschlaf ...

LPI-GTH: Alkoholbedingter Mittagsschlaf im Gewahrsam

Gotha - Zum Ausnüchtern ist heute gegen 13.15 Uhr ein 35-jähriger Pole in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hat gegen 12.30 Uhr ein Zeuge informiert, dass auf dem Gehweg in der Eschleber Straße ein BMW steht und zwei Männer darin schlafen. Der Zeuge habe an eine Scheibe geklopft und gebeten, das Fahrzeug vom Gehweg wegzufahren. Das passierte auch. Allerdings hat der Fahrer die Einfahrt auf den benachbarten Parkplatz eines Einkaufsmarktes geradeso hinbekommen. Dann wurde der BMW halb auf der Wiese stehend auf dem Parkplatzgelände abgestellt. Inzwischen waren unsere Kollegen da und kontrollierten die beiden Männer. Bei dem 35-Jährigen wurde ein Atemalkoholgehalt von 4,42 Promille festgestellt, es handelte sich um den Fahrer. Der zweite Mann war ein 53-jähriger Landsmann mit 2,2 Promille, ihm gehört der BMW. Beide Männer wurden zur Dienststelle mitgenommen. Der 35-Jährige hatte seine Blase nicht mehr unter Kontrolle, der Funkstreifenwagen wurde verunreinigt. In der Dienststelle wurde dem Mann Blut abgenommen. Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung wurden geschrieben. (kk)

