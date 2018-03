Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: An Einfahrt zurückgesetzt und ...

LPI-GTH: An Einfahrt zurückgesetzt und in Fahrzeugfront eines anderen Autos geprallt

Gotha - Kurz vor 20.00 Uhr am Donnerstagabend kam es in der Salzgitterstraße zum Zusammenstoß eines Skoda mit einem Renault. Die 41-jährige Fahrerin des Renault Trafic fuhr an einer Einfahrt vorbei, in die sie eigentlich hineinfahren wollte. Sie hielt an und setzte zurück. Dabei kam es zum Aufprall mit dem dahinter befindlichen Skoda. Sachschaden ca. 3500 Euro. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx