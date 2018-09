Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Angerempelt und weggefahren

LPI-GTH: Angerempelt und weggefahren

Arnstadt - Ilm-Kreis - Ein weißer VW T6 ist am Sonntag, zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der T6 stand in der Karl-Liebknecht-Straße Ecke Am Kesselbrunn auf dem rechten Randstreifen. Das unbekannte Fahrzeug ist gegen die hintere linke Rückleuchte gefahren. Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-013303. (kk)

