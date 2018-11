Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Angestoßen, beschädigt und ...

LPI-GTH: Angestoßen, beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Eisenach - Ein silberfarbener Opel war von Sonntagabend bis Montagabend in der Fritz-Koch-Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den Opel und beschädigte ihn im Frontbereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-019796. (jk)

