Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Angriff an Fußgängerampel

LPI-GTH: Angriff an Fußgängerampel

Gotha - Am Samstag, gegen 00.30 Uhr, standen zwei 24 und 29 Jahre alte Afghanen an der Fußgängerampel in Richtung Coburger Platz, als ein VW anhielt und drei Männer ausstiegen. Die drei Männer sollen die beiden Afghanen grundlos angegriffen und auf sie eingeschlagen haben, bis sie am Boden lagen. Die drei Angreifer, bei denen es sich ebenfalls um Afghanen handeln soll, stiegen ins Fahrzeug ein und fuhren davon. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt. (kk)

