Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Auf den Schienen gestürzt

Gotha - Am 08.06.2018 gegen 17:45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Radfahrerin auf den Schienen der Straßenbahn gestürzt sei. Sie habe sich dabei verletzt. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten bestätigte sich die Meldung. Die 68-Jährige kam mit ihrem Fahrrad in den Gleiskörper und dort zu Fall. Beim Sturz verletzte sie sich am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach aktuellem Erkenntnisstand, trug die Frau keinen schützenden Helm. (mkö)

