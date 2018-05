Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Auffahrunfall an Einfahrt zu ...

LPI-GTH: Auffahrunfall an Einfahrt zu Einkaufsmarkt

B 176/Tonna - Landkreis Gotha - In Gräfentonna kam es in Höhe eines Einkaufsmarktes am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall mit 23 Tausend Euro Sachschaden. Der 53-jährige Fahrer eines VW Golf bemerkte zu spät, dass der Opel Corsa vor ihm nach links auf den Parkplatz auffahren wollte, jedoch verkehrsbedingt anhalten musste. Der 53-Jährige reagierte zu spät und fuhr in das Heck des Kleinwagens. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (kk)

