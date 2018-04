Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Auffahrunfall mit drei ...

LPI-GTH: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - alle drei Fahrer verletzt

Wutha-Farnroda - Wartburg-Kreis - Bei einem Auffahrunfall in der Ruhlaer Straße wurden am Dienstagnachmittag die Fahrer der drei beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt. Zum Unfall kam es, weil der 22-jährige Fahrer eines Ford Focus wegen Unaufmerksamkeit zu spät bemerkte, dass die 48-jährige Fahrerin eines Opel Karl hinter einem KIA Rio anhielt. Die 47-jährige KIA-Fahrerin wollte nach links abbiegen und hielt wegen Gegenverkehr an. Bei dem Aufprall des Ford auf den Opel wurde der Kleinwagen auf den KIA geschoben. Sachschaden ca. 9000 Euro. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx