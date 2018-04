Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Auffahrunfall mit einer ...

LPI-GTH: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Gotha - Am Sonntag ereignete sich in der Weimarer Straße gegen 17:48 Uhr ein Verkehrsunfall mit insgesamt 4 beteiligten Pkw. Ein 22jähriger Mann aus Gotha hatte mit seinem Pkw Audi zu spät gebremst, war aufgefahren und 3 vor ihm stehende Pkw zusammengeschoben. Hierbei entstand an allen beteiligten Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei selbst leicht. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.(ck)

