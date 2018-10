Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Auffahrunfall mit Verletzten

LPI-GTH: Auffahrunfall mit Verletzten

Gotha - Drei Fahrzeuge befuhren gestern am frühen Nachmittag hintereinander die Parkstraße. Dass die ersten beiden Fahrzeuge hielten, bemerkte die 55-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeuges zu spät. Sie fuhr mit ihrem Ford auf den Renault auf, der durch den Aufprall auf den Hyundai geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 17.000 Euro. Die Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. (jk)

