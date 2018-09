Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Aufmerksame Zeugen beobachten ...

LPI-GTH: Aufmerksame Zeugen beobachten Trunkenheitsfahrt

Creuzburg - Eine aufmerksame VW-Fahrerin und ihre Beifahrer bemerkten am Freitag gegen 21:00 Uhr, zwischen Creuzburg und Ifta, vor sich einen Pkw Audi mit sehr auffälliger Fahrweise. In Ifta parkte der Audi vor einem Haus ab. Die Gunst der Stunde nutzten die Zeugen und stellten die offensichtlich betrunkene Fahrerin zur Rede. Diese verschwand jedoch nach ein paar "lallenden Worten" in einem Haus. Die Zeugen informierten daraufhin die Polizei, die sich der ganzen Sache annahm. Im Endergebnis stellten die Beamten bei der alkoholisierten Fahrerin satte 2,03 Promille fest. Es folgten eine Blutentnahme im Klinikum, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Fertigung der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Dame darf nun ihre Wege zu Fuß bestreiten. (ct)

