Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Aufregung wegen nichts

LPI-GTH: Aufregung wegen nichts

Gotha - Recht ausfällig wurde gestern Abend ein 42-Jähriger in der Oststraße. Der Mann war mit einer 33-Jährigen auf Fahrrädern unterwegs. Beide wurden gegen 22.25 Uhr angehalten und kontrolliert. Während die 33-Jährige an der Kontrolle mitwirkte, war der Mann von Beginn an auf Krawall gebürstet. Er beleidigte die Polizisten quer durchs Schimpfwörterbuch. Die Kontrolle sowohl bei der Frau als auch beim Mann ergab nichts Auffälliges, so dass beide weiter fahren konnten. Allerdings hatte der Mann nun eine Anzeige wegen Beleidigung der Polizeibeamten im Rucksack. (kk)

