Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Ausfahrt falsch eingeschätzt

LPI-GTH: Ausfahrt falsch eingeschätzt

Eisenach - Heute in den frühen Morgenstunden, kurz vor 4:00 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit seinem VW von der BAB 4 an der Anschlussstelle Eisenach-West ab. Dabei schätzte er jedoch den Verlauf der Ausfahrtsstraße falsch ein und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge fuhr der Mann über eine Grünfläche und kam auf dem Kreisverkehr zur B 19 zum Stehen. Er versuchte, seine Fahrt fortzusetzen, der Multivan war jedoch nicht mehr fahrbereit. Leicht verletzt wurde der 61-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und sein Pkw abgeschleppt. (jk)

