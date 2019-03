Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Auto beim Einkauf beschmiert

LPI-GTH: Auto beim Einkauf beschmiert

Eisenach - Gestern Abend gegen 18:30 Uhr parkte ein 28-Jähriger seinen schwarzen 5er BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mühlhäuser Straße und ging einkaufen. Als er nach kurzer Zeit zurück kam, stellte er Beschmierungen an seinem Fahrzeug fest. Mit einem Edding oder Filzstift wurden Kringel-Muster auf der Motorhaube des Pkw angebracht. Der Schaden wurde auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0067849/2019. (jk)

