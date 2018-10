Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Auto dreht sich - Fahrer verletzt

LPI-GTH: Auto dreht sich - Fahrer verletzt

B 88/Ilmenau - Ilm-Kreis - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Montag, gegen 17.20 Uhr, ein Ford Fiesta zwischen Jesuborn und Pennewitz nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen drehte sich über den Grünstreifen und blieb am rechten Straßenrand an einem Baum stehen. Der 54-jährige Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden ca. 4000 Euro. (kk)

