Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Balkontrennwände geklaut

LPI-GTH: Balkontrennwände geklaut

Eisenach - Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag bis Sonntag von einer Baustelle in der Straße "Neue Wiese" in Hötzelsroda 14 Trennwände. Hierbei handelt es sich um 2 x 3 Meter große, weiß-gelbe Trennwände aus Plexiglasplatten in einem Metallrahmen. Diese werden zur Separierung von Balkons genutzt. Wegen Restaurationsarbeiten wurden die Trennwände ausgebaut und neben dem Gebäude abgelegt. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer kann Angaben zum Verbleibt der Trennwände oder zum Tatgeschehen machen?

Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-017930. (jk)

