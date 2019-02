Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Bauschaum im Auspuff

LPI-GTH: Bauschaum im Auspuff

Gehren - Ilm-Kreis - Ein schwarzer VW Touareg war im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag in der Straße "Am Haferteich" abgestellt. Unbekannte stachen alle vier Reifen platt und sprühten Bauschaum in die Auspuffrohre des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0047983/2019 entgegen. (jk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx