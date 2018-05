Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Baustelle angegriffen

LPI-GTH: Baustelle angegriffen

Friedrichroda - Unbekannte Täter betraten in der Tatzeit von Freitag, 14:30 Uhr bis Samstag, 11 Uhr eine in der Straße "Am Steiger" im Ortsteil Finsterbergen befindliche Baustelle. Dort wurde ein Stromanschlusskasten aufgebrochen und daraus ein Stromkabel entwendet. In der weiteren Folge brachen die Täter einen Baustellencontainer auf und stahlen aus diesem einen Benzinkanister. Der entstandenen Schaden wurde auf 50 Euro, der Wert der Beute auf 250 Euro beziffert. (sw)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx