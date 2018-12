Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Beeinträchtigung von Nothilfemittel

LPI-GTH: Beeinträchtigung von Nothilfemittel

Gotha - Landkreis Gotha - Zu Nothilfemitteln gehören bekannter Weise auch Feuerlöscher, welche nicht umsonst in vielen Gebäuden vorhanden sind und beim Ausbruch eines Feuers für Erstmaßnahmen wertvolle Dienste leisten. Leider erkennt nicht jeder Zeitgenosse diesen Wert, weshalb am frühen Samstagmorgen die Polizei in ein Mehrfamilienhaus am Coburger Platz gerufen wurde. Dort hatte ein 22-jähriger Mann im Hausflur einen vorgefundenen Feuerlöscher im Treppenhaus und in einer Wohnung entleert, nachdem er zuvor mit anderen Personen in dieser Wohnung in Streit geraten war. Nach seiner sinnlosen Aktion verließ der Mann das Gebäude. Gegen den 22-Jährigen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln erstattet. (av)

