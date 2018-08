Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Bei Fahrraddiebstahl Fallrohr ...

LPI-GTH: Bei Fahrraddiebstahl Fallrohr beschädigt

Kreisfreie Stadt Eisenach - In der Karl-Marx-Straße hatte ein 27-Jähriger am Montag, um 09.50 Uhr, sein weiß-grünes Fahrrad KS Cycling am Fallrohr eines Gebäudes angeschlossen. Als der Eigentümer gegen 20 Uhr nach Hause wollte, war das Rad verschwunden. Ein Unbekannter hatte das Rad vom Fallrohr gerissen, das beschädigt wurde. Ein auf dem Rad montierter Kindersitz wurde zurückgelassen. (kk)

