Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Bei Ladendiebstahl erwischt - ...

LPI-GTH: Bei Ladendiebstahl erwischt - Bekleidung im Wert von über 400 Euro gestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis - Eine 29-Jährige betrat am Donnerstag, gegen 17.00 Uhr, mit leeren Beuteln ein Bekleidungsgeschäft in der Friedrich-Hofmann-Straße. Als die Frau das Geschäft verlassen wollte, waren die Beutel gefüllt. An der Kasse war sie jedoch nicht. Eine Mitarbeiterin hielt die Frau fest, die sich los riss und flüchtete. Sie kehrte jedoch nach kurzer Zeit zum Laden zurück. Es konnte festgestellt werden, dass die Tatverdächtige in der Umkleidekabine die Sicherungen von den Kleidungsstücken im Wert von über 400 Euro entfernte. (kk)

